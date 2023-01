Homem mata esposa com dois tiros no rosto na Ceilândia

O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (18), na QNN 20 da Ceilândia Sul

Após discussão de casal, uma mulher de 20 anos foi morta, com dois disparos no rosto. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (18), na QNN 20 da Ceilândia Sul.

Wellington Rodrigues Ferreira, autor dos dois disparos no rosto da esposa fugiu do local, mas foi preso em flagrante pouco depois do crime pela Polícia Militar (PMDF).

A mulher chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos. Esse foi o sexto caso de feminicídio registrado no DF em 2023.