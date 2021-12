PM salva cachorro de parada cardíaca no DF; veja vídeo

O animal já era idoso e, ao brincar com outro pet, sofreu uma parada devido ao esforço

Um Policial Militar salvou um cachorro de uma parada cardíaca no Sudoeste neste domingo, 19. O animal já era idoso e, ao brincar com outro pet, sofreu uma parada devido ao esforço. O tenente Murilo Marques conta que estava fazendo um almoço quando ouviu gritos.

“Eu estava em casa quando ouvi uma senhora gritar duas vezes pelo nome Theo, até então, achei que o cachorro estava fugindo. Porém, ela começou a gritar desesperadamente. Foi aí que fui até a janela e vi que a mulher estava de joelhos, no chão, sacudindo o cachorro”, conta o policial.

Ele disse que prontamente se dispôs a ajudar e foi ver o que estava acontecendo no local. “Ao chegar lá, vi que o cachorro não apresentava sinais vitais. Deitei o cachorro no chão e iniciei a massagem cardíaca, da mesma forma que faria com uma criança”, relembra Murilo.

Após a massagem, o policial contou que o cachorro voltou a respirar. Uma câmera de segurança registrou a ação. Confira:

Depois disso, as orientações do homem foram de levar o animal ao veterinário. “Conversando com a dona do cachorro hoje, ela me informou que ele passou pra alguns exames está bem e em casa”, finaliza.