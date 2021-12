Comportas da Barragem do Paranoá serão abertas nesta terça (21)

O objetivo é visar a segurança da população do DF e controlar o volume de água no Lago Paranoá e em seus afluentes devido a intensificação do regime de chuvas

Na manhã desta segunda-feira (20), a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informaram que as comportas da Barragem do Paranoá serão abertas na tarde de hoje.

O objetivo é visar a segurança da população do DF e controlar o volume de água no Lago Paranoá e em seus afluentes devido a intensificação do regime de chuvas.

O procedimento consta em norma regulamentar de controle de vazões do Lago do Paranoá e no Plano de Segurança da Barragem.

Esta medida visa executar os procedimentos no período diurno, possibilitando as ações necessárias para a manutenção da segurança e minimizando o impacto à população.

Orientamos a população para que:

Fiquem sempre atentos a previsão do tempo.

Evitem corregos, rios e cachoeiras em caso de chuva ou previsão de chuva.

Cadastrem o número de seus aparelhos celulares para o recebimento de ALERTAS por SMS da Defesa Civil. Enviem o número do CEP por SMS para 40199 (podem ser cadastrados mais que um por número telefônico).

Evitem as margens e o leito do rio abaixo da represa.

Ao ouvirem a sirene, desloquem para o ponto mais alto possível, caso estejam no vale do rio abaixo da represa.

Caso sejam abordados pela equipe de varredura do CBMDF, Defesa Civil ou CEB, segam as orientações de segurança.

Em caso de emergência, alguém ser levado pelas águas, ficar ilhado ou desaparecido, acionem imediatamente o CBMDF e a Defesa Civil.

Não tentem realizar qualquer procedimento de salvamento caso não tenham treinamento ou equipamento para isso.