Adolescente é apreendido por esconder arma no fogão

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta segunda-feira, 20. O jovem foi pego após guardar no fogão de casa um revólver calibre 38. A equipe abordou o menor infrator no Itapoã.

Durante a abordagem os policiais encontraram ainda uma porção de maconha. O suspeito era conhecido por cometer atos infracionais na cidade e foi levado até sua residência, onde a mãe do jovem autorizou uma busca.

Dentro do forno do fogão os policiais encontraram um revólver calibre 38, com seis munições. O suspeito assumiu a propriedade da arma e foi conduzido para a DCA, onde foi registrado o ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo.

O garoto possuí várias passagens. Entre os meses de abril a junho deste ano o adolescente foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo, receptação, roubo com restrição da liberdade, roubo de coletivo e roubo de veículo.