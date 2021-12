Corpos de mãe e filha que estavam desaparecidas são encontrados no DF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou buscas pelas garotas por sete dias

Shirlene Ferreira da Silva, de 38 anos, estava grávida de quatro meses e tinha uma fila de 14 anos, Tauane Rebeca da Silva. As duas estavam desaparecias desde o dia 9 de dezembro e seus corpos foram encontrados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta segunda-feira, 20. Ela sumiram em uma região de mata no Sol Nascente.

Mais informações sobre o desaparecimento devem ser dadas pela perícia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou buscas pelas garotas por sete dias. Equipe com Cães de busca, mergulhadores e drones integraram as forças empregadas para encontrá-las e as acharam cerca de 6 km das margens do rio onde desapareceram.

O marido de Shirlene informou que ela e a filha foram fazer um passeio pelo rio, e a última pessoa vista por elas foi o filho caçula do casal, de 12 anos. O menino contou que Tauane insistiu para que elas descessem o córrego. O marido da mulher é pintor e no dia do desaparecimento, estava trabalhando. Ele contou que ao voltar pra casa, esperando encontrar a família, só achou o filho mais novo, que estava molhado, após tentar procurar a mãe e a irmã.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu uma nova linha de investigação para o caso e começou a trabalhar com a possibilidade de que as duas estivessem tentando fugir para o Piauí.