PMDF prende homem com 119 cartões clonados após golpe de R$ 50 mil

Na tarde desta quinta-feira (16), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP 22) do 2º Batalhão, efetuou a prisão de um homem de 32 anos por estelionato, após ele aplicar um golpe financeiro contra um cidadão. A ação ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Elmo Serejo, em Ceilândia.

A equipe tomou conhecimento de que um cartão bancário de um cidadão havia sido clonado, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil. Com base nas informações levantadas, os militares localizaram o suspeito e o abordaram.

Com o suspeito, foram encontrados diversos materiais utilizados para práticas ilícitas: 119 cartões clonados, três máquinas de cartão, três celulares, duas réguas para clonagem, um notebook e um veículo.

Diante dos fatos, o autor foi detido e conduzido à 12ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e os objetos apreendidos foram apresentados para os procedimentos legais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.