PM e PCDF apreendem duas armas e 126 munições no Sol Nascente

As polícias Civil e Militar do Distrito Federal apreenderam, na noite de ontem (05), duas armas de fogo e 126 munições com grupo de criminosos no Setor Habitacional Sol Nascente.

Inicialmente, a Polícia Civil estava investigando os suspeitos por tráfico de drogas e monitorava o veículo utilizado por eles desde Taguatinga.

Ao chegarem a uma chácara no Sol Nascente, a PMDF foi acionada para reforçar a equipe. Ao chegarem, os militares pediram que o dono do carro se apresentasse.

A dona da casa apareceu e afirmou que não havia mais ninguém. Porém, pouco depois, um segundo homem saiu da residência com uma pistola. Ele afirmou que iria pagar R$ 10 mil pela arma.

Dentro da casa, os policiais encontraram munições de vários calibres na sala, uma segunda pistola calibre 9mm dentro do guarda-roupa.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 12ª DP que fez o registro de porte ilegal de arma de fogo, assessório e munições. O Gtop 30 e a Rotam prestaram apoio na ocorrência.