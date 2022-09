Incêndio atinge loja no subsolo e cinco pessoas são resgatadas

Ainda de acordo com a corporação, no local funcionaria uma loja de tapetes e as chamas teriam se iniciado após um curto-circuito na rede elétrica

Um incêndio atingiu, no início da madrugada desta terça-feira (06), uma loja no subsolo na quadra 714 da Asa Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), dois cachorros e cinco moradores do prédio acima precisaram ser resgatadas. Leia também DF deve indenizar família de bebê que nasceu em banheiro de hospital

Entre elas, uma idosa, que foi encontrada desacordada em seu apartamento e em parada cardiorrespiratória. Ela foi levada para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) inconsciente e instável. Ainda de acordo com a corporação, no local funcionaria uma loja de tapetes e as chamas teriam se iniciado após um curto-circuito na rede elétrica. A Neoenergia Distribuição Brasília precisou ser acionada para desligar a rede do local, o que atrasou o combate às chamas.