Escolas públicas abrem período de matrículas para 2023

Para os alunos que já estudam na rede pública de ensino, a renovação de matrícula para 2023 é feita de forma automática

Estão abertas as matrículas das escolas públicas do Distrito Federal para 2023. Os estudantes ou responsáveis deverão fazer a inscrição até o dia 31 deste mês, por meio do site da Secretaria de Educação do DF ou pelo telefone 156. Para os alunos que já estudam na rede pública de ensino, a renovação de matrícula é automática.

A matrícula de estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista ou Trantornos Funcionais Específicos (TFE) devem ser feitas de forma presencial, direto na Coordenação Regional de Ensino (CRE) de preferência.

Na inscrição, é necessário informar os seguintes dados pessoais:

CPF;

Nome completo conforme a certidão de nascimento;

Data de nascimento;

Nome da mãe ou responsável;

CEP da residência ou trabalho da mãe, do pai ou responsável legal.

Segundo a Secretaria de Educação, a inclusão do CEP serve para direcionar o estudante para uma escola mais próxima, já que não é possível escolher a escola no momento da inscrição. Caso o estudante não tenha CPF, a matrícula deve ser feita pelo telefone 156.

O resultado das matrículas será divulgado no site da SE-DF no dia 20 de dezembro, a partir das 18h, e para confirmá-la, o pai ou responsável deve comparecer à escola do aluno entre os dias 3 e 10 de janeiro, levando os documentos necessários.