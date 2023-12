Plano Piloto recebe oficina para revisão do Pdot

As propostas serão analisadas pela Seduh-DF e consideradas na elaboração do Pdot, que é a lei responsável por orientar o desenvolvimento do Distrito Federal e precisa ser revisada a cada 10 anos.

Chegou a vez de os moradores do Plano Piloto falarem sobre o futuro da região administrativa, que receberá a 55ª oficina participativa para a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF). O evento será em 16 de dezembro, sábado, às 9h, na Escola Parque 308 Sul, na Entrequadra Sul (EQS) 307/308, Lote B – Plano Piloto.

Essa será uma oportunidade para a sociedade contribuir com o desenvolvimento local. As propostas serão analisadas pela Seduh-DF e consideradas na elaboração do texto do Pdot, que é a lei responsável por orientar o desenvolvimento do Distrito Federal e precisa ser revisada a cada 10 anos.

A participação da sociedade na elaboração dessa lei é fundamental, como explica o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco. “É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”, ressalta Pacheco.

Para o presidente da Associação de Moradores da Vila Planalto, Vantuil Santana, é importante que a população participe, pois se trata de algo que impactará diretamente em suas vidas. “Seria bom que o maior número de moradores de cada localidade participasse, porque existem muitas coisas a serem consideradas dentro das normas. Nas discussões do Pdot, a população pode opinar nessas situações”, completou Santana.

Se você também quer participar de forma ativa nas melhorias de sua região, a oficina é uma ótima oportunidade. Vale lembrar que a mesma também será transmitida no canal da secretaria no YouTube, chamado Conexão Seduh.

Quem pode participar?

Todos os moradores do Distrito Federal interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade, de diferentes faixas etárias e gêneros, podem participar das oficinas de todas as regiões administrativas. Para isso, basta comparecer nas datas e horários marcados.

Ao longo deste ano, estão previstas 55 oficinas participativas com a população do DF. Confira o calendário completo.

A Seduh-DF também tem recebido as contribuições da população para a revisão do Pdot por meio de um formulário virtual de participação individual, disponível neste link. Para obter mais informações, acesse o site do Pdot.

Serviço

→ Plano Piloto

Data: 16 de dezembro (sábado)

Horário: às 9h

Local: Escola Parque 308 Sul, EQS 307/308, Lote B – Plano Piloto

As informações são da Agência Brasília