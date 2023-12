Supermercado pega fogo no Riacho Fundo II

Após cerca de 40 minutos, a equipe conseguiu extinguir as chamas. Não houve vítimas. A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio

Um supermercado pegou fogo na manhã desta quinta-feira (07), no Riacho Fundo II. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou uma parte da loja tomada por chamas. Visando impedir que o fogo alcançasse o resto do galpão, os bombeiros agiram rápido.

Após cerca de 40 minutos, a equipe conseguiu extinguir as chamas. Não houve vítimas. A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio.