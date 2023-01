Plano de segurança antes de ataque golpista citava reforço de efetivo e tropa de choque

Naquele momento, já havia informações de inteligência que apontavam para um risco de invasão aos prédios do Congresso Nacional, STF

Cézar Feitoza

Brasília, DF

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal finalizou na última sexta-feira (6) o protocolo de ações integradas para os atos golpistas de domingo (8). O plano previa o uso da tropa de choque para conter distúrbios e reforço do efetivo policial nas áreas próximas às sedes dos três Poderes.

O plano de segurança foi finalizado após uma reunião na manhã de sexta, quando integrantes de todos os órgãos conversaram sobre os riscos das manifestações e definiram protocolos para tentar evitar situações de violência.

Naquele momento, já havia informações de inteligência que apontavam para um risco de invasão aos prédios do Congresso Nacional, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto.

Entretanto, o documento da Secretaria de Segurança do DF obtido pela Folha de S.Paulo destaca que o objetivo era promover ações para “assegurar o direito constitucional a livre MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, na Esplanada dos Ministérios e área central de Brasília”.

O plano foi criado por causa do chamamento de manifestações pelas redes sociais e de levantamentos de inteligência dos órgãos de segurança. “Conforme divulgação há previsão de deslocamento de manifestantes em caravanas de ônibus de todo o país com destino à área central de Brasília.”

Participaram das reuniões para o planejamento integrantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar do DF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran (Departamento de Trânsito), DF Legal, Senado, Câmara, STF (Supremo Tribunal Federal), Itamaraty, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

No documento, a subsecretária de Operações Integradas do DF, coronel Cintia Queiroz de Castro, define uma série de medidas que deveriam ser adotadas nas vésperas da manifestação.

Entre elas, as forças de segurança deveriam “monitorar a chegada e permanência de manifestantes motorizados no Distrito Federal”, observar a movimentação das “rodovias federais e distritais para acionamento de perímetros de segurança” e avaliar o “fechamento da Esplanada dos Ministérios”.

Os motoristas dos ônibus com os manifestantes foram orientados a desembarcar os bolsonaristas radicais no Setor Militar Urbano, onde fica o Quartel-General do Exército. Depois, o plano previa que os veículos deveriam ser posicionados num estacionamento externo da Granja do Torto.

“Não será permitido o acesso de manifestante à praça dos Três Poderes, conforme acordado em reunião no dia 6 de janeiro de 2023 na SSP [Secretaria de Segurança Pública]”, destaca o relatório.

O plano de segurança ainda previa que a Polícia Militar deveria estar preparada para “empregar tropa especializada em controle de distúrbio, no caso de perturbação da ordem”.

A PM tem sido criticada por colocar baixo efetivo na Esplanada dos Ministérios, sem equipes da tropa de choque prontas para debelar as manifestações.

Em sua defesa no STF, o governador afastado Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que o plano de segurança foi sabotado e que isso permitiu a invasão dos golpistas às sedes dos Três Poderes.

“O fato é que, em algum momento, no plano da execução, o protocolo previamente estabelecido foi inusualmente descumprido, permitindo ou facilitando os inacreditáveis e irremissíveis atos de violências praticados contra os Poderes da República e contra o Estado democrático de Direito”, diz o documento, assinado por uma equipe de advogados comandada por Alberto Toron.

O interventor na segurança do DF, Ricardo Cappelli, afirmou ainda que houve uma “operação de sabotagem” que permitiu o ato golpista.

“O que faltou no domingo foi o comando e a liderança da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Nessas poucas horas à frente da secretaria, posso afirmar que o que aconteceu não foi por acaso. Foi um ato de sabotagem do secretário Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, que assumiu a Secretaria de Segurança no dia 2, mudou todo o comando [das forças de segurança] e viajou. Não foi por acaso”, afirmou Cappelli em entrevista à CNN.

A Polícia Militar do Distrito Federal disse, em nota, que em planejamento conjunto com outros órgãos distritais e federais de segurança pública, adotou protocolos para reforçar o policiamento preventivo na região central de Brasília.

A corporação afirmou ainda que centenas de pessoas foram presas durante a ação. Além do mais, vários policiais ficaram feridos, alguns com gravidade.

“Até o início da tarde, os manifestantes se comportavam de maneira colaborativa, quando de forma abrupta passaram a hostilizar e entrar em confronto violento com os policiais militares, conseguindo invadir os prédios dos Três Poderes, momento que, recursos adicionais especializados da Corporação foram acionados para contenção e restabelecimento da ordem.”

