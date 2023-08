Vídeo: Influenciadores fazem manobras de carro perigosas na EPTG

prática de racha é considerada crime e está prevista no artigo 308 do CTB, com penas de detenção, multa e suspensão ou proibição da direção

Um grupo de influenciadores da internet gravaram vídeos realizando manobras perigosas e racha, também conhecido como pega, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), levando riscos à população que transitava no local. O vídeo foi gravado por volta das 21h, e divulgado pelos próprios influenciadores. A prática de racha é considerada crime e está prevista no artigo 308 do CTB, com penas de detenção, que pode variar de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. As autoridades competentes ainda não se pronunciaram sobre o caso. Veja o vídeo: