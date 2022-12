Pitbull mata cachorro e ataca idosa no Arapoanga

No processo, o cachorro ainda atacou os militares. Ele precisou ser sacrificado, já que representava risco à comunidade

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, no final da tarde desta sexta-feira (23), para atender um ataque de pitbull na quadra 18 do Arapoanga.

Segundo a vítima, o pitbull do vizinho invadiu sua casa, matou um de seus cachorros e estava atacando o outro.

Ainda de acordo com a mulher, o animal ainda avançou nela. Ao chegar no local, os policiais tentaram acalmar o pitbull e contatar o vizinho, mas sem sucesso.

No processo, o cachorro ainda atacou os militares. Ele precisou ser sacrificado, já que representava risco à comunidade.

O caso será investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF), uma vez que o dono do animal pode ter omitido a guarda ou cautela dele.