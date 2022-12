Concurso abre vagas para agentes de saúde e vigilância ambiental

Serão 17 vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental (AVAs), com salário de R$ 4.485

O edital do concurso público para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde da Secretaria de Saúde foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (23).

Serão 17 vagas imediatas e 400 de cadastro reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental (AVAs), com salário de R$ 4.485. Já para o cargo de agente comunitário de saúde (ACS) são 102 vagas imediatas e, mais 500 de cadastro reserva, com o salário de R$ 1.988.

“Com os novos servidores vamos intensificar o trabalho de combate à dengue e reforçar as equipes de Estratégia Saúde da Família, fundamental na Atenção Primária”, destaca a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “Há bastante tempo não tinha concurso, então esses novos agentes vão recompor as equipes, principalmente pelas vacâncias de aposentadorias”, acrescenta.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, destaca que a publicação do edital é a materialização do compromisso da gestão com a qualidade do serviço público.

“O governador Ibaneis Rocha determinou que priorizássemos a realização de novos concursos. Somente hoje publicamos dois novos editais. Um para a Secretaria de Saúde e outro para a área de gestão e fiscalização, da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Isso vai melhorar a qualidade dos serviços e a assistência a nossa população”, afirma.

Entre as atividades do agente de vigilância ambiental estão o combate ao Aedes aegypti, captura de escorpiões, ações educativas e preventivas contra ratos e pombos, controle químico para vetores, ações para avaliação de qualidade da água e do ar, entre outros.

Os agentes comunitários de saúde atuam na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, trabalham com o mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais da região. Assim, a estratégia de acolhimento é criada de acordo com as necessidades locais.

Concurso

As inscrições para o concurso começam em 30 de janeiro e vão até 6 de março de 2023. Os cargos exigem nível médio dos candidatos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65 e R$ 70, a depender do cargo escolhido.

O certame vai ser executado pela Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec). As provas ocorrerão em 26 de março e serão compostas por 60 questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório. A homologação do concurso está prevista para 22 de maio, e as nomeações dos aprovados, para o segundo semestre de 2023.

Acesse aqui o edital do concurso.

As informações são da Agência Brasília