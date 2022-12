Restaurantes comunitários servem 47 mil refeições em almoço natalino

Com o almoço especial ao custo de R$ 1, as unidades serviram nesta sexta, no total, 47.657 refeições, sem contabilizar as refeições oferecidas gratuitamente

Lombo suíno ao molho de laranja, coxa e sobrecoxa com molho de ervas, farofa natalina, salada, arroz, feijão, suco de abacaxi com hortelã e, de sobremesa, mousse de chocolate. Esse foi o cardápio especial preparado nesta sexta-feira (22) para o almoço natalino nos 14 restaurantes comunitários do Distrito Federal.

Com o almoço especial ao custo de R$ 1, as unidades serviram nesta sexta, no total, 47.657 refeições, sem contabilizar as refeições oferecidas gratuitamente à população em situação de rua. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), gestora dos restaurantes.

A ação faz parte da quarta edição do projeto Nosso Natal, da Chefia de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal (GDF). A mobilização é coordenada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, para oferecer à população em vulnerabilidade social uma refeição típica natalina.

“O cardápio estava ótimo, tudo maravilhoso, teve mousse de chocolate, suco, tudo uma delícia. Estava tudo bom, o arroz, a farofa. Eu acho que a carne foi o melhor do dia”, comemora Lilian Sousa, de 46 anos, que mora em Taguatinga, mas fez questão de almoçar nesta sexta no Restaurante Comunitário do Recanto das Emas.

A unidade do Recanto foi escolhida para fazer a festa do Nosso Natal, que teve, além do cardápio natalino, música ao vivo, chegada do Papai Noel e entrega de presentes para as crianças.

“É com muita alegria que recebemos hoje a população do Recanto das Emas, mas deixando claro que são todos os 14 restaurantes comunitários estão oferecendo almoço especial de Natal pelo preço de R$ 1. O preço da refeição já chegou a custar R$ 3, hoje é R$ 1. Além do almoço, muitas unidades já oferecem o café da manhã e a intenção da gestão é implementar o jantar. Hoje estou muito feliz por poder, de alguma forma, fazer parte desse momento aqui com a população do Recanto da Emas”, enfatiza a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O diferencial da edição deste ano foi o cardápio especial preparado pelos próprios chefs do restaurantes comunitários, responsáveis pelas refeições diárias da população, com apoio das nutricionistas das unidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eles estão conseguindo trazer uma pitadinha a mais de tempero, do amor que é poder compartilhar esse espírito natalino que temos na nossa casa com a população que frequenta os restaurantes”, destacou a primeira-dama Mayara Rocha, ao participar do almoço oferecido nesta sexta no Restaurante Comunitário do Recanto da Emas.

Frequentadora assídua da unidade, Maria Imaculada da Cruz, de 62 anos, aprovou o cardápio natalino. “Achei ótimo o almoço hoje. Eu gosto muito da comida aqui do Restaurante Comunitário do Recanto. Hoje, gostei muito da farofa de Natal. Na minha casa, eu sempre faço”, conta.

De acordo com a Sedes, só no Recanto das Emas, foram servidas 3.469 refeições nesta sexta-feira.

Nosso Natal

O projeto Nosso Natal deste ano foi realizado em três momentos. No primeiro, no dia 8 de dezembro, foram convidadas famílias acolhidas de três casas de passagem parceiras da Sedes para um jantar natalino na Residência Oficial de Águas Claras (Roac).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo, na última terça-feira (20), cerca de 250 crianças de instituições de acolhimento de Ceilândia participaram de uma tarde de lazer no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) Parque de Vaquejada, em Ceilândia.

“Este ano, mudamos um pouco o formato do Nosso Natal e foi maravilhoso. Recebemos as famílias das casas de passagem na Roac, numa noite incrível onde nós levamos um pouco dessa magia do Natal para essas famílias. Terça (20) tivemos uma tarde de lazer com 250 crianças de instituições no Centro Olímpico de Ceilândia. Tudo isso com ajuda de grandes parceiros da sociedade civil e do governo. E, hoje, a nossa ceia tradicional que fazemos todos os anos. Desejo às famílias do Distrito Federal um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações e muita paz”, deseja Mayara Noronha Rocha.

Restaurantes comunitários

No dia a dia, o almoço nos 14 restaurantes comunitários é servido de segunda a sábado, das 11h às 14h. As refeições são oferecidas ao custo de R$ 1 para o público em geral. Pessoas em situação de rua encaminhadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) podem fazer as refeições gratuitamente.

Atualmente, são 14 restaurantes comunitários no DF: Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Sol Nascente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale ressaltar que o almoço natalino foi oferecido nesta sexta-feira, porque os 14 restaurantes comunitários estarão fechados neste sábado (24).

As informações são da Agência Brasília