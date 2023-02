Pista do Túnel de Taguatinga é mais resistente e durável

Trata-se de material constituído por placas de concreto de cimento Portland, recomendado para vias de tráfego pesado e para faixas do BRT

Por absorver menos calor e ter uma maior capacidade para drenar água da chuva em comparação ao asfalto (derivado de petróleo), o pavimento rígido foi o revestimento escolhido para a execução do Túnel de Taguatinga, obra viária que vai beneficiar mais de 137 mil motoristas que trafegam pelo centro da região administrativa diariamente.

Trata-se de material constituído por placas de concreto de cimento Portland (CCP), recomendado para vias de tráfego pesado e para faixas do BRT, sigla emprestada do inglês para bus rapid transit (ônibus de trânsito rápido).

“Temos uma garantia de vida útil desse pavimento de 10 a 15 e, em alguns casos, até 20 anos”, afirmou o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, informando que, desta forma, há redução de custo com manutenção. O diretor de Estudos Tecnológicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Paulo Costa, também destacou as vantagens do pavimento rígido.

Com informações da Agência Brasília