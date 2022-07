Racismo: Autódromo Nelson Piquet pode mudar de nome

Durante uma recente entrevista, Piquet se referiu ao também piloto e campeão de F1 Lewis Hamilton como “neguinho”

Após fala racista e homofóbica do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, um Projeto de Lei (PL) foi apresentado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para trocar o nome do autódromo batizado em homenagem ao corredor.

Durante uma recente entrevista, Piquet se referiu ao também piloto e campeão de F1 Lewis Hamilton como “neguinho” e disse que ele deveria “estar dando o c*”. O ex-piloto chegou a se desculpar.

O comentário foi feito após ser questionado sobre um acidente envolvendo Hamilton e o atual campeão Max Verstappen, casado com a filha de Piquet, na Inglaterra.

“O ‘neguinho’ meteu o carro de não deixou (Verstappen desviar). O ‘neguinho’ deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele foi que só o outro se f**eu. Fez uma p**a sacanagem”, disse, em entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira.

O projeto é do deputado distrital Fábio Felix (Psol). “Infelizmente, essa denominação não merece ser mantida, porque recentes declarações notoriamente racistas e homofóbicas por parte do ex-piloto tornaram sua associação com o Distrito Federal motivo de constrangimento para nossa população”, escreveu na PL.