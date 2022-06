Pentecostes: trânsito de Taguatinga sofrerá alterações

Na sexta e no sábado, as alterações no trânsito serão realizadas das 21h30 às 0h30. No domingo as mudanças ocorrerão das 19h30 às 22h30

Desta sexta-feira (03) a domingo (05), o Taguaparque, em Taguatinga Norte, receberá a celebração de Pentecostes. Durante esse período, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará alterações nas vias próximas ao local.

Na sexta e no sábado, as alterações no trânsito serão realizadas das 21h30 às 0h30. No domingo as mudanças ocorrerão das 19h30 às 22h30. Confira como ficará o trânsito em Taguatinga:

Elmo Serejo – Taguatinga Centro

A Avenida Elmo Serejo, no sentido centro de Taguatinga, estará interditada na altura do viaduto da QNL (nos horários informados acima). Como rota alternativa os condutores poderão utilizar a via do Clube Primavera, pista que liga a Samambaia a Avenida Samdu e ao Pistão Sul, passando pelo setor de mansões de Taguatinga.

Ainda nessa interdição da Avenida Elmo Serejo, os usuários poderão utilizar outras rotas alternativas: a via de ligação entre a QNL e a Samdu Norte (passando pelo Senai), ou ainda, usar a Avenida Hélio Prates para acessar a região norte de Taguatinga.

Samdu Sul – Taguatinga Norte

Para os motoristas que transitam pela Avenida Samdu Sul, em direção à Taguatinga Norte, o cruzamento em frente à Feira dos Importados estará interditado durante a dispersão. Assim, os condutores deverão seguir no sentido Ceilândia pela pista reversa da Avenida Elmo Serejo, acessando a Via LJ -1, no setor QNL/QNJ, e a partir dessa via, poderão acessar Taguatinga Norte pela Via de ligação Senai/Samdu Norte ou pela Avenida Hélio Prates.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Avenida das Palmeiras

Durante a dispersão do evento, a Avenida das Palmeiras estará com duas faixas liberadas no sentido Samdu Norte até à Avenida Elmo Serejo, onde, com o início da faixa reversa, haverá seis faixas de rolamento no sentido Ceilândia/Samambaia.

Via principal do Taguaparque

Na região do Taguaparque e Vicente Pires, durante a saída do evento, o fluxo de veículos na avenida contorno do parque, iniciando próximo ao Ginásio de Esportes, estará em sentido único nas duas faixas de rolamento. A esquerda do condutor, a via estará em sentido único para a Estrutural, já a direita do condutor, o fluxo seguirá no sentido EPTG.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por questões de segurança, a entrada principal do Taguaparque permanecerá interditada durante os três dias do evento. Como rotas alternativas, os condutores podem utilizar o primeiro acesso ao Taguaparque (via lateral do campo sintético), ou podem usar o terceiro acesso ao parque, em frente à Rua 8 de Vicente Pires.

Durante o evento, o Detran-DF utilizará 1.500 dispositivos de sinalização móveis como cercas, barreiras, balizadores, tonéis e cones. Ainda serão utilizados 35 painéis móveis e dois painéis fixos na EPTG.

Imagem: Detran