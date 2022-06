Irmãos sonham em serem adotados juntos

Eles são apenas alguns dos vários que esperam para ser adotados no Distrito Federal e integram o Em Busca de um Lar

Os irmãos Lucas, de 14 anos, Marcos, de 13, Ana Clara, de 11, e Guilherme, de 10, sonham em ter uma família amorosa e carinhosa, com quem possam construir memórias e compartilhar momentos, como assistir a um filme, atividade preferida deles.

Se pudessem pedir mais um pouquinho, imaginam que também seria legal ter avós. Eles são apenas alguns dos vários que esperam para ser adotados no Distrito Federal e integram o Em Busca de um Lar, programa de sensibilização para adoção fora do perfil clássico desenvolvido pela Vara da Infância e da Juventude (VIJ-DF).

A iniciativa visa aumentar a chance daqueles que não costumam ser a escolha óbvia dos pretendentes à adoção – adolescentes e crianças mais velhas, que pertencem a grupos maiores de irmãos, sejam pessoa com deficiência ou tenham graves problemas de saúde. Hoje 70% dos habilitados a adotar no DF aceitam acolher mais de um filho, no entanto, o número cai para 20% quando se trata de grupos a partir de três crianças ou adolescentes. Outro fator importante é a faixa etária: 75% das famílias estão abertas a acolher crianças até os 3 anos, sendo que elas representam menos de 10% do cadastro do DF.

Conheça os irmãos

Lucas, Marcos, Ana Clara e Guilherme são descritos pelas mães sociais da instituição de acolhimento em que aguardam pela adoção como um grupo muito unido. “Quando um não está, eles ficam meio perdidos. Quando estão juntos, ficam mais alegres, satisfeitos. Seria muito bom ter uma família que acolhesse os quatro. A família que os adotar vai ganhar tudo. Eles são crianças maravilhosas e muito carinhosas”, conta Edicléia Pereira. Apesar de diferentes, eles convergem em muitas coisas, como no desejo de ter uma família, de permanecer juntos, no amor um pelos outros, no gostar de passear e da natureza. Quando perguntamos o que mais gostam um no outro, Marcos responde: “Tudo”.

Lucas, o mais velho, além de estudar, já trabalha como jovem aprendiz na Administração Pública. Quando não está na escola ou no trabalho, gosta de jogar bola, principalmente com o irmão Marcos. Ser jogador de futebol é um dos sonhos de profissão dos dois. Marcos, o mais tímido dos quatro, torce para o Flamengo. Sua matéria favorita na escola é Matemática. Ana e Guilherme compartilham o mesmo time e a disciplina escolar favorita de Marcos, enquanto Lucas segue sendo corinthiano e preferindo Português a Matemática.

Ana Clara gosta de ler – principalmente livros da Barbie –, andar de bicicleta e brincar. No futuro, sonha em ser médica. “Eu quero cuidar das pessoas”, diz a menina. Guilherme também gosta de brincar e de bicicleta, além disso, adora dançar e dar abraços. Quer ser policial quando crescer. O irmão mais novo possui prognóstico de microcefalia, que compromete o desenvolvimento cognitivo e dificulta a comunicação. A mãe social que o acompanha comenta a evolução do menino. “Ele se desenvolveu muito, gosta de pessoas, está sempre rindo, dando abraços, come e toma banho sozinho, adora brincar”, conta Deuza Rodrigues. Conheça melhor os irmãos no vídeo – para assistir, clique na foto.

Busca ativa

Para alcançar o objetivo de encontrar uma família que adote essas crianças e adolescentes, o Em Busca de um Lar trabalha com a busca ativa, isto é, a procura proativa por famílias em condições legais de adotar. Para chegar até elas, o programa dá voz a meninas e meninos que não se enquadram no perfil clássico de adoção por meio de fotos e vídeos produzidos pela Seção de Comunicação Institucional da VIJ-DF.

Todo o material de divulgação conta com a prévia preparação emocional e concordância dos participantes e de seus guardiões institucionais, além de expressa autorização judicial. As imagens são divulgadas no site do TJDFT e nas redes sociais (Facebook: @embuscadeumlardf, Instagram e YouTube do Tribunal e grupos de WhatsApp), bem como pelos veículos de imprensa que espontaneamente apoiam a ação.