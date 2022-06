Permutas podem ser um alívio para empreendedores

Clube de trocas comerciais completa dez anos com mais de R$ 1 milhão em transações somente em 2022

Fernanda Martins

[email protected]

Empreender é enxergar oportunidades em todas as situações, até mesmo nos mais adversos. Numa economia de baixo crescimento, inflação alta (índice fechou abril em 12,3%) e desemprego, o dinheiro parece ter mesmo sumido do mercado. Mas para as 220 empresas associados ao Clube de Permuta de Brasília, esse cenário não parece tão adverso assim. É que eles encontraram um jeito de trocar produtos e serviços de forma multilateral, sem desembolsar dinheiro.

Somente em 2020, a plataforma acumulou, no Distrito Federal, um volume de R$ 6 milhões em produtos e serviços. Em vez do real, que perde cada vez mais o poder de compra corroído pela inflação galopante, o clube utiliza uma espécie de “moeda interna”, o Permutz (PZ$). Os empreendedores anunciam seus produtos e serviços cotados em Permutz e, ao comercializá-los, acumulam saldo para adquirir outros produtos e serviços dentro da plataforma.

Integrar o clube de Permuta também é uma forma de ampliar a rede de contatos e abrir oportunidades para novos negócios, inclusive fora da plataforma. “Oferecemos ainda almoços e encontros físicos e digitais, regularmente, para promover o networking entre todos os nossos associados. Esse relacionamento não tem preço. Com certeza, a reunião de todas essas pessoas, munidas de ferramentas e facilidades para negociar, é um dos maiores ativos do Clube de Permuta”, assegura Francisco Nunes, que junto com Alexandre Guerra e Murilo Hypólito operam a franquia do Clube no Distrito Federal. Hypólito, aliás, teve sua entrada no negócio anunciada oficialmente aos associados na noite desta terça-feira, em evento no restaurante Same Same, no Pontão.

O Clube de Permuta é a maior plataforma de permuta multilateral da América Latina, com 22 franquias. Para participar, é necessário efetuar um cadastro pelo site e pagar uma taxa anual.