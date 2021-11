Pedófilo de Aracajú-SE faz vítima no DF

Segundo as investigações, o acusado teria conversado durante dois meses com uma menina de nove anos que mora em Brasília

Por Tereza Neuberger

Uma criança de apenas nove anos de idade, moradora do Distrito Federal, foi atraída pelo pedófilo através de um jogo do tipo RPG (Role Playing Game). O homem de 22 anos, conversou por dois meses com a criança.

A operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), denominada “Operação RPG”, contou com apoio operacional da Polícia Civil de Sergipe (PCSE) por meio da Delegacia de Atendimento à Criança Vítima. Após oitos meses de investigação sigilosa fazendo uso de ferramentas digitais e tecnológicas da Polícia Civil, foi possível identificar o suspeito.

A investigação em curso se iniciou após o registro policial de que o investigado, morador de Aracaju, em Sergipe, conversou por dois meses, com uma criança de nove anos do Distrito Federal.

O investigado envolveu a criança ludicamente com conversas através de um jogo de realidade virtual, do tipo RPG, em que o enredo eram contos eróticos e incestuosos. Em tais conversas pode-se identificar que haviam diálogos de cunho sexual, simulando a prática de relações sexuais. De acordo com informações da PCDF, as conversas evoluíram para fora da esfera do jogo, chegando a ser realizadas através de aplicativo e mensagem instâtanea.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi possível identificar que o pedófilo conversava com dezenas de meninas de vários estados do Brasil, pela internet. No celular do investigado, encontrou-se um material de conteúdo pedopornográfico armazenado.

O homem foi autuado em flagrante, pela Polícia Civil de Aracaju, e vai responder pelo crime armazenamento de pornografia infantil, de acordo com artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Acredita-se que o investigado pode ter feito outras vítimas. Ele teve os aparelhos celulares apreendidos para que possam ser periciados para que possibilite a identificação de outras possíveis vítimas.

O caso emite um alerta para os pais de crianças e adolescentes. “Devem verificar o conteúdo desses diálogos, e caso desconfie ou verifique que a criança ou adolescente está falando com um adulto (que se passa por uma criança), e principalmente se houver qualquer conteúdo de natureza sexual, procurar a DPCA, as DEAMs no caso de vítima menina ou adolescente, ou as delegacias de bairro, mais próxima para o registro”, alerta a Delegada Adriana Romana, da Delegacia de Atendimento à Mulher II (Deam II).

Saiba mais sobre RPG

RPG é uma sigla em inglês para Role Playing Game, que traduzida para o português significa “Jogo de Interpretação de Papéis” ou “Jogo de Interpretação de Personagens”.

O jogo de realidade virtual, permite interação e diálogos de participantes de diversas localidades, basta ter acesso a internet.

Um caso envolvendo também jogos de RPG, foi além da realidade virtual. Em 2011,

John Phillips, de 54 anos, viajou de Boston para o estado de Michigan, para se encontrar com uma adolescente de 13 anos. Ela seria sua “noiva” no jogo de realidade virtual.

O homem saiu de Massachusetts para o estado de Michigan para ter relações sexuais com a vítima. Ele teria dado um celular para a menina de 13 anos trocar mensagens com ele. Quando a mãe da jovem descobriu o uso do celular, acionou a polícia que fez uma busca na casa de Phillips, em Fitchburg. Foram encontradas diversas mensagens trocadas com a menina. No dia 13 de janeiro Phillips foi denunciado, e foi preso em seguida.