CPI dos Maus-tratos a animais deve convocar acusado de atropelar cadela

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos a animais da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá votar, nesta quarta-feira (10), a convocação do acusado de atropelar uma cadela, na semana passada, no Park Way. A reunião extraordinária foi convocada pelo presidente da mesa, o deputado Daniel Donizet (PL).

Segundo Donizet, o homem não teria convencido com a versão apresentada à Polícia. “A versão dele é absurda! Ele disse que não viu a cadela e que acelerou o carro porque se assustou com os gritos do tutor. Quem viu o vídeo, a perseguição, a cadela fugindo do carro não tem como acreditar nessa justificativa. Quero ouvi-lo pessoalmente aqui na CPI. Tenho muitas perguntas pra esse sujeito”, disse o presidente da CPI.

A reunião extraordinária será realizada, de forma híbrida, nesta quarta-feira (10), às 14h30, na sala de reuniões Deputado Juarezão da Câmara Legislativa do DF e via remota, por teleconferência.

Caso

O atropelamento da cadela Margô ocorreu na última quarta-feira (03), quando seu dono, o mecânico Jairo Rodrigo de Oliveira, de 43 anos, levou ela para passear como fazia diariamente. Ao sair, ela teria corrido atrás de um motociclista e, logo após, o carro teria surgido e a atropelado. Margô morreu na hora.

Em depoimento à Polícia Civil, o homem alegou que dirigia em baixa velocidade e que não viu a cadela. Ainda assim, ele admitiu ter visto o dono acenar na calçada, mas “por não entender o que estava acontecendo”, foi embora.

Se condenado, o homem pode ser sentenciado a até cinco anos de reclusão.