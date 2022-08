PCDP prende motorista de aplicativo acusado de estupro e roubo

Nesta quarta-feira, 10, a PCDF realizou a prisão por cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de uma motorista de aplicativo

Nesta quarta-feira, 10, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 14ª DP, realizou a prisão por cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de uma motorista de aplicativo, 35 anos, procurado desde o final de 2021, por ter no dia 31 de março estuprado e roubado uma vítima de 22 anos.

O acusado no momento do crime recorreu à arma de fogo.

De acordo com as investigações, na ocasião, a vítima contratou os serviços do motorista, no entanto, no trajeto do Gama/Lunabel, foi violentada e teve o aparelho celular roubado.

Após o crime, ele fugiu do Distrito Federal, motivo pelo qual dificultou sua captura imediata.

Nesta data, após diligências, policiais civis da 14ª DP conseguiram localizar o autor numa empresa na cidade de Santa Maria, DF. Além desse crime, ele era investigado por outro estupro e roubo praticado contra uma garota de programa, fato ocorrido em final junho 2022, também no Gama.

Após sua prisão, a vítima compareceu na delegacia e reconheceu o autor. O mesmo foi ouvido e confessou em parte o fato.

Acredita-se que haja outras vítimas, motivo pelo qual se faz necessária a divulgação da foto do autor, visando evitar novos crimes, e solucionando os já praticados.