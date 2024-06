PCDF reforça o combate ao desmatamento e defesa animal no Dia do Meio Ambiente

No Dia do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5), a Coordenação de Proteção ao Meio Ambiente (Cepema) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) destaca sua atuação no combate ao desmatamento, parcelamento irregular de terrenos e defesa dos animais, apresentando resultados significativos.

No último ano, as delegacias da PCDF registraram 39 autos de prisão em flagrante, resultando na detenção de 125 indivíduos por diversos crimes ambientais. Além disso, 35 pessoas foram presas por delitos de menor potencial ofensivo relacionados ao meio ambiente, com 25 Termos Circunstanciados lavrados contra esses infratores.

No total, 160 autores de crimes ambientais foram presos em 70 operações policiais. Durante essas operações, foram apreendidos inúmeros equipamentos utilizados para a prática de crimes, incluindo tratores, caminhões e motosserras.