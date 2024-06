Quase 6 mil motoristas foram flagrados usando o celular no mês de maio

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou o relatório de produtividade mensal no trânsito no mês de maio. Os números mais alarmantes da estatística foram o de motoristas que usam o celular enquanto dirigem, sendo 5.935 no total.

Outro dado que se destacou negativamente foi o de não uso de cinto de segurança, sendo quase 4,5 mil pessoas.

A embriaguez ao volante segue sendo um grande vilão e no total 1.389 foram flagrados no volante após ingerirem bebida alcoólica. Desse número, 22 chegaram a serem presos e conduzidos à delegacia.

Outro número altíssimo foi o de condutores sem porte da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com 591 sem a permissão. Visando proteger a população, a PMDF apreendeu três armas e 49 munições, além de 15kg de drogas.

235 motoristas foram multados por estacionamento irregular em vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência (PcD). A corporação da PM também prestou 350 atendimentos em ocorrências durante esse período.