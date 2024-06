Menos 1,8 tonelada de emissão de carbono por ano com iluminação pública do DF

Cerca de 1,8 mil quilos de gás carbônico (CO2) deixaram de entrar na atmosfera do planeta em 2023. A quantia é resultado da modernização da iluminação pública do Distrito Federal promovida pela Companhia Energética de Brasília (CEB) nos últimos anos, com a troca de equipamentos halógenos por LED.

Até o momento, o DF possui 105 mil luminárias de LED. A meta é quase triplicar a quantidade de luminárias mais modernas até 2026 e reduzir ainda mais a emissão de gás carbônico, que tem papel significativo no efeito estufa e nos desequilíbrios climáticos do planeta. Por esse motivo, o mundo inteiro trabalha para diminuir a emissão do composto químico.

Reutilização

Além da substituição dos equipamentos, a CEB adota práticas sustentáveis em todo o processo. As luminárias retiradas do parque de iluminação são testadas, e aquelas que ainda funcionam são reutilizadas, reduzindo a necessidade de fabricação de novas lâmpadas.

Por sua vez, as luminárias queimadas passam por um rigoroso processo de descontaminação antes de serem descartadas. O procedimento é importante, pois os equipamentos antigos contêm pequenas quantidades de mercúrio, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente.

No último ano, aproximadamente 27 mil luminárias foram encaminhadas a procedimentos adequados para descontaminação, o que resultou na retirada de cerca de 483 gramas de mercúrio. Essa iniciativa é desenvolvida em parceria com empresas do estado de Goiás.

Reciclagem do alumínio

A preocupação ambiental da CEB não se limita às lâmpadas. Mais de 259,3 toneladas de alumínio provenientes das luminárias substituídas foram destinadas à reciclagem. Esse material é vendido em leilões de sucatas, contribuindo para a economia circular e prolongando a vida útil dos recursos utilizados.

A reciclagem do alumínio evita desperdícios e a geração de novos resíduos desnecessários, fortalecendo o compromisso da CEB com a sustentabilidade.

Energia solar



O projeto Brasília Solar é outra iniciativa da CEB para promover fontes renováveis de energia. A empresa busca expandir o uso da energia solar na capital, contribuindo ainda mais para a redução das emissões de carbono e o desenvolvimento sustentável.

Com uma capacidade de geração de 100 MW, essas usinas solares têm potencial para reduzir significativamente as emissões de dióxido de carbono. A estimativa é que a substituição de equipamentos seja responsável por evitar a liberação de 9 mil toneladas de CO2 anualmente.

Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a construção dessas usinas é importante para que o Governo do Distrito Federal (GDF) alcance suas metas progressivas. Até 2028, estima-se que 75% dos prédios públicos da capital utilizem energia sustentável, fortalecendo ainda mais o compromisso com a redução das emissões.

*Com informações da CEB Ipes