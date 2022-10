PCDF recupera joias avaliadas em R$70 mil

O responsável pela compra do relógio já havia derretido o bem e se comprometeu a devolver o valor ao proprietário

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) do Distrito Federal prenderam nesta quarta-feira (26) um homem por furtar na região da Asa Norte, um relógio da marca Patek Philippe, uma pulseira Rolex e um anel de diamantes que segundo a polícia seria uma peça única. O furto dos objetos de grande valor ocorreu no dia 16 de setembro.

De acordo com os donos, as peças estão avaliadas, respectivamente, em R$30 mil e R$40 mil reais. Durante as investigações, o autor do furto foi localizado na área central de Brasília, nas imediações do Conic. Ao ser preso, o criminoso confessou que furtou os ítens de valor.

Também foram identificados os lojistas que compraram as peças. O responsável pela compra do relógio já havia derretido o bem e se comprometeu a devolver o valor ao proprietário. Já o anel e pulseiras foram recuperados.

Os bens serão submetidos à perícia da PCDF e em seguida restituídos aos donos. A pena para o crime de furto qualificado é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão. Já a pena para o crime de receptação, depende da modalidade e pode variar de 1 (um) a 8 (oito) anos.