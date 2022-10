Suspeito de tentar matar comerciantes em Ceilândia é preso

Após cometer o crime, o homem teria fugido para Águas Lindas (GO), onde foi encontrado pela corporação

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quarta-feira (26), o suspeito de balear dois vendedores ontem, no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia. O crime teria sido motivado por uma dívida.

Após cometer o crime, o homem teria fugido para Águas Lindas (GO), onde foi encontrado pela corporação.

De acordo com informações preliminares, a tentativa de homicídio após as vítimas, que seriam vendedores de produtos de beleza, realizarem uma cobrança de uma dívida. A devedora seria uma senhora que vende marmitas na região, segundo relatos de testemunhas.

A cobrança não teria sido bem recebida e, ainda de acordo com testemunhas, ao ser cobrada pelas vítimas a senhora efetuou uma ligação e em seguida o autor dos disparos apareceu na região.

O homem transtornado chegou a apedrejar o carro em que as vítimas estavam, um celta cinza. Armado, ele atirou contra os vendedores, um deles teria conseguido correr mesmo ferido. Após a tentativa de homicídio o autor dos disparos fugiu.

As vítimas foram atingidas no pulmão e abdômen e, após a chegada do socorro, foram encaminhadas para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O homem de 45 anos, está em estado grave na ala vermelha do hospital. Já o homem de 29 anos, prestou depoimento à polícia e forneceu informações cruciais para as investigações.

A identidade do suspeito ainda não foi revelada, porém imagens gravadas por moradores mostram um homem de boné e camisa preta armado no momento em que atinge o carro das vítimas com uma pedra, o que deve ajudar nas buscas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil foi acionada, e a 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), investiga o caso. Uma perícia foi realizada no local na tarde desta terça-feira (25).