Incêndio em um edifício de uso misto no Vicente Pires

Na noite desta terça-feira, 09, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empregando 07 viaturas e 21 militares, referente a um incêndio em uma Kitnet na Rua 05, chácara 233, do Vicente Pires.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram chamas saindo pela janela do 1º andar da residência e logo montaram as linhas de mangueiras para combate direto ao incêndio.

Um equipe iniciou o combate às chamas com uma linha de mangueira pela parte externa, através da Auto Bomba e Escada (ABE), enquanto a outra, preparou outras duas linhas para combater por dentro do edifício.

Ao mesmo tempo do combate ao fogo, as demais equipes executaram a evacuação e busca nas 10 kitinetes do edifício.

Os moradores da unidade, o Sr. Z. L. L. C., idade não informada, e a Sra. M. S. S. L. de 35 anos, já estavam fora do apartamento e na rua quando os bombeiros chegaram.

A Sra. estava inconsciente, mas estável; e o Sr., proprietário da unidade, estava consciente, estável e orientado. Ambos foram transportados pela equipe de atendimento pré hospitalar do CBMDF para a UPA 01.

Todos os móveis e bens da kitinet foram consumidos pelo incêndio e o combate e extinção das chamas durou cerca de 20 minutos, utilizando, aproximadamente, 1.200l de água.

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para o local.