Ibaneis destaca responsabilidade do governo com setor de bares e restaurantes na pandemia 

“Brasília é uma cidade onde tudo se resolve em torno das mesas dos bares e restaurantes”, afirmou o governador

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou a importância de bares e restaurantes para a economia e a responsabilidade do governo com o setor durante a abertura da 34ª edição do Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), na noite desta terça-feira (9). Segundo Ibaneis, o DF enfrentou a pandemia com seriedade ao fechar e reabrir as atividades quando necessário.

“Brasília é uma cidade onde tudo se resolve em torno das mesas dos bares e restaurantes. Passamos por um dos períodos mais difíceis da vida de todos nós com a pandemia, mas fizemos um trabalho com muita responsabilidade de carinho pelo setor empresarial. Colocamos o BRB em favor dos empresários. O contato com a Abrasel e o Sindhobar-DF foi feito direto. Fomos a primeira cidade a dar ordem de fechamento e uma das primeiras a reabrir as atividades”,

No DF, Ibaneis Rocha apoiou o setor com a isenção do pagamento de preço público e também viabilizou, por meio do BRB, mais de R$ 12,3 bilhões em programas de crédito para clientes pessoa física e jurídica. Outra medida foi o parcelamento e postergamento de impostos.

Medidas que foram bem recebidas pelo setor. Presidente da Abrasel-DF, Beto Pinheiro elogiou o a condução do governador na pandemia. “Agradecemos a parceria do governador Ibaneis, que sempre nos ouviu e nos atendeu. O governador, dentro da situação que a gente viveu da pandemia, fez um excelente trabalho”, agradeceu Beto Pinheiro.

A entidade é a principal representante do setor de alimentação e bares do Brasil, representando cerca de 10 mil empresas, além de ser uma das categorias que mais emprega no DF, junto da construção civil.