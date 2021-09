PCDF procura por autor de roubos a motoristas de aplicativo

A PCDF informou que os crimes aconteceram na região administrativa de Brazlândia (DF)

Nesta segunda-feira (13), a Polícia Civil do DF divulgou a imagem do foragido da Justiça, Carlos Felipe Assunção de Sá. De acordo com a 18ª Delegacia de Polícia ele é responsável por roubar veículos de motoristas de aplicativos.

A PCDF informou que os crimes aconteceram na região administrativa de Brazlândia (DF). A corporação pede que qualquer informação que possa contribuir para a localização do foragido seja repassada pelos canais de denúncia.

A PCDF disponibiliza canais online e Disque-Denúncia (197). O crime aparece e você não.