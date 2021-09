Operação mira empresários suspeitos de desviar R$ 2 milhões em Formosa-GO

Agentes cumprem ainda sete mandados de busca e apreensão em Valparaíso de Goiás-GO e em Brazlândia-DF

Uma operação do Ministério Público (MPGO) e da Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu nesta segunda-feira (13) dois empresários suspeitos de desviar R$ 2 milhões de verbas públicas de Formosa-GO em medicamentos superfaturados. A ação foi batizada de Operação Capésius.

Agentes cumprem ainda sete mandados de busca e apreensão em Valparaíso de Goiás-GO e em Brazlândia-DF.

Segundo o MPGO, houve desvios entre 2020 e 2021 na compra de medicamentos. O esquema usava empresas em nome de “laranjas” para fraudar licitações de fornecimento de remédios. Foram identificados mais de 200% de superfaturamento em produtos adquiridos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Formosa.

A compra dos medicamentos era determinada pela Justiça para atender pacientes de Formosa que não conseguiram os remédios com a Secretaria Municipal de Saúde. A partir daí, o MP entrava com pedido no Judiciário para a cidade fornecer o medicamento.

Os empresários e as empresas supostamente envolvidas no esquema apresentavam ao Fundo de Saúde, que compra os produtos, orçamentos falsificados com preços acima dos praticados no mercado, de forma a direcionar a licitação para a empresa que queriam contratar.