PMDF prende suspeito de envolvimento em homicídio em Santa Maria

No sábado (10), agentes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam um homem que estava com o mandado de prisão em aberto, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 17 de agosto.

Os policiais da Rotam faziam o patrulhamento na quadra QR 418 de Santa Maria quando receberam uma denúncia anônima sobre a localização do suspeito.

Chegando ao endereço citado, os agentes se depararam com o homem, que ao perceber a chegada dos policiais, tentou fugir, mas foi capturado. Ele foi conduzido à 33ª DP.