Homem é preso por ameaça no Núcleo Bandeirante

Na noite de sábado (10), a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de um suposto disparo de arma de fogo. A equipe do Gtop 45 foi ao local, que ficava na 3ª Avenida Área Especial, no Núcleo Bandeirante.

No local, a equipe constatou que se travava de ameaça com utilização de um simulacro, um objeto que parecia uma arma de fogo, em decorrência de uma dívida no valor de R$ 40.

O simulacro utilizado e o homem envolvido foram encontrados dentro do banheiro do estabelecimento comercial. O homem foi encaminhado à 21ª DF e preso por ameaça.