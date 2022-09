Homem armado é detido no Guará II

O homem suspeito de efetuar os disparos foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante

Na noite de sábado (10), por volta das 20h30, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24) escutaram disparos vindos da QE 40 do Guará II quando faziam patrulhamento pela região.

Eles foram investigar e encontraram um suspeito na altura do conjunto L, que tentou fugir, sem sucesso. O homem foi abordado e os agentes do Gtop 24 encontraram com ele uma pistola .380, além de seis munições intactas.

O suspeito de efetuar os disparos foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.