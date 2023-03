Ibaneis determina aumento de 18% para servidores do DF

A folha de pagamento do funcionalismo público deve chegar a R$ 5,3 bilhões ao fim da recomposição, em 2025

Na manhã desta quinta-feira (23), o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou os documentos relacionados ao ajuste do salário dos servidores, que definiu um aumento de 18%. A reunião foi realizada no Salão Nobre do Palácio do Buriti.

Além do governador, estiveram presentes na reunião o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputado distrital Wellington Luiz; o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz; e o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha

A proposta do GDF é dividir em três parcelas o pagamento desse ajuste salarial, sendo 6% em julho deste ano, 6% em julho de 2024, e 6% em julho de 2025.

Esse aumento foi uma promessa de campanha de Ibaneis, que se reelegeu ainda no 1º turno para o cargo de governador do Distrito Federal. O último reajuste da categoria aconteceu em 2013, na gestão de Agnelo Queiroz (PT), que só foi acabar de ser pago em 2022.

O reajuste valerá para os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas civis da administração direta, autárquica e fundacional, e deve gerar um impacto de R$ 1,3 bilhão por ano.

Segundo os cálculos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, que participou da assinatura dos documentos, a folha de pagamento do funcionalismo público deve chegar a R$ 5,3 bilhões ao fim da recomposição, em 2025.

Ibaneis foi breve em sua fala, mas disse que, em conjunto com Celina Leão, fará avanços pontuais no GDF. “Essa é a política que estaremos levando para o DF”, completou.