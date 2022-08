PCDF prende traficante de classe média que comercializava maconha, haxixe, skunk e LSD

Durante a ação um usuário que havia acabado de adquirir um 25 gramas de maconha com o traficante pelo valor de R$ 200, foi flagrado.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na última segunda-feira (01), um homem de 25 anos, de classe média/alta, pelo crime de tráfico de drogas no Riacho Fundo. A suspeita é que o homem estaria comercializando drogas em sua própria residência.

De acordo com investigações a comercialização das drogas eram realizadas na QS 08 do Riacho Fundo I. Os policiais da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), monitoraram a região e constataram que o homem vendia drogas diversas em sua própria residência. Na data da prisão foi possível, inclusive, durante a ação um usuário que havia acabado de adquirir um 25 gramas de maconha com o traficante pelo valor de R$ 200, foi flagrado.

“Diante do contexto e da existência de fundadas razões da atividade de traficância,

foi realizada a entrada na residência do traficante”, afirma o delegado da 29ª DP, Pedro Sardah. No local, uma vasta quantidade de entorpecentes foi encontrada. Tanto maconha, quanto haxixe, skunk e LSD. Foram encontrados ainda balança de precisão e a quantia de R$ 2.138,00 reais em espécie.

Maconha, haxixe, skunk e LSD foram apreendidos.

Divulgação PCDF

O traficante foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a carceragem da PCDF, local em que aguardará a audiência de custódia.