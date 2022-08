PMDF divulga números de infrações de trânsito de julho

57,4% das infrações foram devido ao uso do celular ao dirigir. Além da multa, que é de R$ 130,16, o condutor leva quatro pontos na carteira

Com a chegada do mês de agosto, a Polícia Militar do Distrito Federal divulgou os números relacionados às infrações cometidas no trânsito no mês de julho. Ao total, foram quase 8 mil anotações feitas pelos agentes.

57,4% dessas infrações foram devido ao uso do celular ao dirigir. Além da multa, que é de R$ 130,16, o condutor leva quatro pontos na carteira.A embriaguez ao volante também foi responsável por uma grande parcela, 25,63%. Nesses casos, o motorista leva uma multa de R$ 2.934,70 e tem a CNH suspensa por um ano. Ao soprar o bafômetro, se a concentração de álcool no sangue for igual ou maior a 0,34 mg/L, é considerado um crime de trânsito, com pena de seis meses a três anos de detenção.

Foram flagrados também 778 condutores inabilitados. No caso de estacionamento irregular, seja em local proibido ou em vaga que não condiz com a situação do motorista, foram 332 infrações cometidas no mês de julho. Outras 226 infrações foram cometidas por transporte irregular, seja de pessoas ou bens, e a multa é de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.