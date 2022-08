PMDF desarticula ponto de tráfico no Itapuã

A equipe do Gtop 40 estava em patrulhamento na quadra 378 e abordou um indivíduo em flagrante

Policiais militares do 20º Batalhão do Paranoá desarticulam ponto de drogas no Itapuã, as 16h40 desta segunda (1).

A equipe do Gtop 40 estava em patrulhamento na quadra 378 e abordou um indivíduo em flagrante. Em sua cintura foram encontrados aproximadamente 1k de maconha.

Em seguida, o detido acompanhou os policiais até uma quitinete abandonada utilizada para o tráfico, onde foram encontrados aproximadamente 10 KG de maconha prensada, 600 Gramas de Skank, além de 60 invólucros de maconha.

O preso que já tem passagens por tráfico e uso de drogas foi encaminhado para 6º Delegacia do Itapuã.