PCDF prende traficante de brownies de maconha

No local, os agentes apreenderam balanças digitais, porções de maconha e diversos brownies com maconha na sua composição

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a prisão de um homem, de 40 anos, acusado de produzir e comercializar brownies de maconha para clientes do Plano Piloto e Lago Sul de Brasília.



Uma mulher denunciou após seu filho adolescente comprar um brownie contendo maconha na sua composição. A mulher registrou ocorrência policial e informou o nome, telefone e local onde o vendedor realizava as entregas, na maioria das vezes, em um shopping da Asa Norte.



A equipe policial investigou as informações fornecidas pela mãe do garoto e, com a participação de equipes do Detran/DF e Depate/PCDF, chegaram até a residência e veículo utilizados pelo investigado para fazer as entregas.



O traficante saia diariamente da sua residência, no Park Way, para realizar a entrega dos brownies em regiões nobres da capital federal.



“Após a reunião de todas as evidências, a PCDF representou pela expedição do mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, sendo deferida pela quarta vara de Entorpecentes do DF”, destaca o coordenador da Cord, delegado Rogério Henrique de Oliveira.