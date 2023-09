Dupla invade casa, rouba, ameaça e extorque moradores

No local do crime, os criminosos manusearam uma arma de fogo de maneira perigosa e intimidante, utilizando uma técnica conhecida como “roleta russa”

Nesta manhã (13), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a execução de mandados de busca e apreensão de dupla que residem em Samambaia, no DF. Eles são suspeitos de terem cometido um roubo qualificado, utilizando armas de fogo, cumplicidade de outros criminosos e restrição de liberdade da vítima, além do crime de extorsão.

Segundo relatos das autoridades, a dupla, armada, teria invadido uma residência na QSC 19 de Taguatinga, especificamente na Quadra C, Casa 11. Usando grave ameaça, eles anunciaram o roubo e submeteram o proprietário da casa e sua filha a um episódio de terror psicológico. Durante a ação, os criminosos teriam roubado dois relógios e realizado uma transferência no valor de R$ 1,2 mil via Pix.

O delegado-chefe adjunto da 12ª DP, Hermes Dantas, destacou a periculosidade dos suspeitos, enfatizando que durante o assalto, eles impuseram um verdadeiro terror psicológico às vítimas, além de terem restrito a liberdade delas. O delegado também informou que, no local do crime, os criminosos manusearam a arma de fogo de maneira perigosa e intimidante, utilizando uma técnica conhecida como “roleta russa”.

A técnica da “roleta russa” consiste em carregar o revólver com apenas uma munição, girar o tambor e apertar o gatilho repetidamente até que ocorra um disparo.