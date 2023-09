Vídeo: faculdade particular da Asa Sul pega fogo

Um aluno, que não quis se identificar, informou para a reportagem que aparelhos de ar-condicionado já estavam apresentando problemas

Na manhã desta quarta-feira (13), um incêndio assustou os alunos do Iesb, faculdade particular localizada na 613/614 da Asa Sul. O fogo começou no Bloco C, e rapidamente a fumaça preta pode ser vista de longe. Em vídeos feitos por alunos, é possível ver que o local foi esvaziado e os bombeiros não demoraram a chegar.

Um aluno que estava assistindo uma aula no auditório disse que o alarme de incêndio chegou. “A gente saiu em direção a porta e só viu a fumaça subindo”, revelou ele. Ainda não há informações sobre vítimas.

A suspeita é de que tenha tido um curto circuito no aparelho de ar-condicionado. De acordo com relatos de alunos, os aparelhos deste bloco já haviam apresentado problemas nessa semana. “o ar ligava e depois caía de novo, no meio da aula”.

Outra estudante, que não quis ser identificada, também fez outras denúncias sobre o estado geral da faculdade particular. “O bebedor não tem água, o elevador, usado para acessibilidade, precisa de alguém para liberar – isso quando está funcionando -, os equipamentos elétricos, como o ar-condicionado, não recebem manutenção, e isso atrapalha até o andamento da aula, já que causam muitos ruídos”.

Além disso, ela disse ter visto saídas de emergências de outros blocos, como do H, trancadas com correntes e cadeados.