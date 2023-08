PCDF prende suspeito de tentativa de homicídio em Ceilândia

O agressor teria atacado a vítima com várias facadas enquanto ela estava lanchando com um amigo

A 19ª Delegacia de Polícia (DP) do Distrito Federal realizou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Poder Judiciário, contra um homem de 20 anos. O indivíduo é investigado por sua suposta tentativa de homicídio contra outro homem, de 28 anos. O incidente ocorreu na última quarta-feira (9), por volta das 22h, na EQNN 23/25, em Ceilândia/DF.

As investigações apontam para um histórico entre o autor e a vítima. Ambos foram detidos no ano de 2021 por envolvimento no crime de receptação de veículo roubado. No entanto, o autor fechou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, enquanto a vítima permaneceu respondendo pelo crime. Nesse contexto, a relação entre eles teria se deteriorado, resultando em ameaças mútuas.

No dia do incidente, a vítima estava em uma lanchonete acompanhada de um amigo quando o autor chegou ao local de bicicleta. Após uma discussão entre eles, uma confusão se instaurou, culminando no ataque em que o autor teria esfaqueado a vítima.

Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu buscar ajuda em uma drogaria próxima e foi posteriormente encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para receber tratamento médico.