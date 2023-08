Homem em surto psicótico ameaça idosos em Lar dos Velhinhos em Planaltina

Foi necessário isolar a área e acionar uma operação especializada, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)

Na manhã desta terça-feira (15), foi marcada por momentos de tensão no Lar de Idosos Crevin, localizado na Quadra 63 de Planaltina. Por volta das 5h55, um homem de 41 anos, visivelmente em surto psicótico, invadiu as instalações do lar, dando início a um cenário de ameaça que mobilizou as forças de segurança.

O invasor andou até a cozinha, onde tentou se esconder. No entanto, ele logo se apossou de duas facas e direcionou suas ameaças aos funcionários e idosos que residem no local.

As negociações para resolver o impasse se estenderam por quase três horas, enquanto as equipes do BOPE se empenhavam em estabelecer comunicação com o homem em surto. Finalmente, ele optou por se render, encerrando o episódio tenso que havia se desenrolado no Lar de Idosos Crevin.

Após a sua rendição, o indivíduo foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis. Embora a situação tenha gerado danos às instalações do local, não houve vítimas humanas durante o incidente.