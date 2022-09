PCDF prende suspeito de furtar residência na Vila São José

Na manhã desta sexta-feira, 23, a PCDF prendeu Carlos Santos Venâncio, de 33 anos, suspeito de furtar uma residência, em Vicente Pires

Na manhã desta sexta-feira, 23, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu Carlos Santos Venâncio, de 33 anos, suspeito de furtar uma residência localizada na Vila São José, em Vicente Pires.

O crime ocorreu no dia 10 de abril, quando o suspeito e a mulher, que ainda não foi identificada, arrombaram a janela da cozinha da casa e subtraíram duas televisões, um notebook, um liquidificador, uma batedeira e um computador.

A identidade do homem foi apurada por perícia realizada no local, após terem sido encontradas as impressões digitais na cena do crime.

Segundo as investigações, o suspeito possui vasta ficha criminal, existindo, contra ele, outras 14 ocorrências policiais. Há 15 inquéritos e outros dez mandados de prisão, além de uma recomendação de prisão e seis alvarás de soltura judiciais.

Ele foi encontrado na residência, situada na QNF de Taguatinga, com um veículo furtado em fevereiro, no Setor H Norte. O automóvel estava com a placa clonada.

Durante buscas no local, foram apreendidas uma chave mixa utilizada para acionar o motor do carro furtado, um pé de cabra e outras ferramentas para praticar furtos.

No telefone do indivíduo foram encontradas mensagens de áudios e vídeos nos quais ele confessa diversos crimes, inclusive um áudio narrando ao vivo a prática de um furto que estava cometendo no Gama.

Durante a investigação foi apurado que o homem possuía tornozeleira eletrônica e que, para continuar cometendo crimes, envelopava o objeto com papel alumínio e conseguia bloquear o sinal, impedindo o monitoramento.

O autor, preso preventivamente, foi indiciado pela prática por furto duplamente qualificado, pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, estando sujeito à pena de 2 a 8 anos de prisão.

A Instituição disponibiliza os seguintes meios para recebimento de denúncias contra o suspeito:

O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

O e-mail: [email protected];

WhatsApp (61) 98626-1197;

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197