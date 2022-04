PCDF prende suspeito de esfaquear e matar adolescente em baile funk

Nessa segunda-feira, 18, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um dos suspeitos de esfaquear e matar o estudante Lucas Maia

Nessa segunda-feira, 18, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um dos suspeitos de esfaquear e matar o estudante Lucas Maia. O homem, que não teve sua identidade revelada, já estava sendo investigado pela 24.ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia.

O suspeito compareceu à delegacia para prestar esclarecimento sobre o latrocínio, roubo com morte, e acabou sendo detido após os policiais notarem que ele portava um celular furtado. Os investigadores do caso ainda estão em busca dos outros envolvidos no crime.

O jovem foi assassinado a facadas no último sábado, 16, em um baile funk que ocorreu em uma chácara na Ceilândia, a organização foi toda realizada por jovens e a divulgação realizada pelas redes sociais.

A família recebeu a notícia por meio de um vídeo que mostra o menor agonizado no chão. Após receber a notícia, Pedro foi ao local do crime e reconheceu o irmão mais novo. A família já está reunida em Brasília, por conta do domingo de Páscoa, que passou sem ser comemorado.

O enterro está marcado para a tarde desta terça-feira, 19, no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, sem horário, pois a família ainda espera o Instituto Médico Legal (IML) liberar o corpo.