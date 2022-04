Covid: Ibaneis revoga estado de calamidade

Em conversa com a reportagem, o chefe do executivo local havia informado que deveria seguir a decisão do Ministério da Saúde

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), revogou, nesta segunda-feira (18), o decreto de instituía calamidade pública pela pandemia de covid-19 na capital. A informação já havia sido adiantada pelo Jornal de Brasília no início desta tarde. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Em conversa com a reportagem, o chefe do executivo local havia informado que deveria seguir a decisão do Ministério da Saúde, que decretou, no último domingo (17), fim da emergência sanitária provocada pelo vírus.

Com o reconhecimento da calamidade pública, o governo do DF ficou liberado da obrigação de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que fez com que Ibaneis tivesse acesso aos recursos da União e a benefícios sociais antecipados.

Com o fim do decreto, os recursos disponíveis para financiar políticas de assistência social e ações emergenciais serão reduzidos.

Veja a decisão na íntegra:

Ministério da Saúde

Em pronunciamento nacional, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga informou o fim da emergência sanitária provocada pela Covid-19. Já nesta manhã, o responsável pela pasta disse, em coletiva de imprensa, que o cenário epidemiológico do país está “equilibrado”.

“Nós não vivemos mais no Brasil uma emergência de saúde pública de importância nacional. Em consonância com o que eu falei ontem, o Ministério da Saúde vai editar um ato normativo”, disse Queiroga.

O ato citado refere-se a uma portaria que ainda será publicada, com os fundamentos que justificaram a decisão do ministério.

Entre os principais, o ministro destacou o cenário epidemiológico do país, que tem apresentado queda no número de casos e óbitos. Queiroga ainda citou o avança da vacinação contra o vírus. “Temos uma ampla cobertura vacinal da população brasileira. Mais de 70% completou o esquema vacinal com duas doses”, continuou