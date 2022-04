Agências do trabalhador oferecem 92 vagas nesta terça-feira (19)

O salário mais alto oferecido é de R$ 4.500 e se destina a terapeuta ocupacional, para trabalhar em empresa de Águas Claras

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta terça-feira (19), 92 vagas de emprego, das quais 11 são destinadas a pessoas com deficiência. A profissão com maior número de vagas é a de vendedor pracista. São 15 para Planaltina e dez para Taguatinga Sul, com salários de R$ 1.290 e R$ 1.212 reais, respectivamente, mais benefícios.

O salário mais alto oferecido é de R$ 4.500 e se destina a terapeuta ocupacional, para trabalhar em empresa de Águas Claras. Não é necessário ter experiência. A segunda maior remuneração é de R$ 3.000 e se destina a uma vaga de advogado empresarial, para trabalhar no Guará, e três para pintor de automóveis, em Taguatinga Sul.

Das 92 oportunidades ofertadas, algumas exigem como escolaridade apenas o ensino fundamental completo. Entre estas estão sete vagas de açougueiro, para trabalhar em São Sebastião e Taguatinga Centro, com remunerações que variam de R$ 1.500 a R.1700; balconista, em Sobradinho, com salário de R$ 1.212; carpinteiro, em Águas Claras, remuneração de R$ 1.220; duas vagas para caseiro, em Águas Claras e no Varjão, respectivamente, com salário de R$ 1.212; entre outras. Para disputar a maioria das oportunidades não precisa ter experiência.

Estão abertas, ainda, uma vaga para psicólogo e duas para psicopedagogo. As duas oportunidades são para trabalhar em Águas Claras e o valor oferecido é de R$ 2.000. Não é exigida experiência.

Os interessados para qualquer uma das vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília