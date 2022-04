Fiscalização flagra 517 motoristas alcoolizados na Semana Santa

Entre os locais fiscalizados em Brasília, estão a Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Santa Maria e Taguatinga

Com foco na segurança no trânsito e na preservação da vida, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) apertou o cerco contra os condutores embriagados durante a Semana Santa. Muitos daqueles que aproveitaram o feriado prolongado para fazer uso de bebidas alcoólicas e insistiram em assumir a direção de veículos foram surpreendidos pelas operações dos órgãos de trânsito no DF. Entre os locais fiscalizados, estão Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Santa Maria e Taguatinga.

Entre a quinta-feira (14) e a madrugada desta segunda (18), equipes de fiscalização de trânsito multaram 517 condutores alcoolizados, sendo que dois deles foram flagrados pela segunda vez em menos de 30 dias. Ambos são infratores contumazes e apresentam histórico de desrespeito às regras de trânsito.

Deixar de usar o cinto de segurança, seja condutor ou passageiro, foi a infração mais flagrada: 714 autuações. Ao todo, 69 motoristas foram multados porque usavam o celular enquanto dirigiam. E 197 veículos estavam com a documentação irregular.

De acordo com o diretor de Educação de Trânsito do Detran, Marcelo Granja, além de intensificar a fiscalização, o departamento tem trabalhado para reduzir os índices de mortes nas vias, principalmente com ações educativas e campanhas de mídia. Mas ele também pede a ajuda da sociedade. “Precisamos contar com a conscientização da sociedade para não tolerar que seus amigos e familiares peguem a direção do veículo após o consumo de bebida alcoólica”, reforça Marcelo.

*Com informações do Detran-DF